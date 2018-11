Napoli: da mercoledì il laboratorio di scrittura "Le forme del narrare" in piazza Dante (2)

- "Laboratorio di scrittura e di idee, dove chiunque può provarsi a scrivere storie e farne racconto, dove perfezioniamo insieme quello che scriviamo, leggendo autori noti e i nostri scritti col il metodo officinale di una piccola bottega", ha spiegato l'autore napoletano, fondatore della rivista letteraria Achab, Nando Vitali. "Si sperimenta - ha aggiunto - attraverso i temi del mese. Si costruisce un viaggio. Dando al piacere una forma si forgiano i ferri del mestiere. Lavorando in gruppo cercando le parole giuste, muovendo dolcemente la memoria. La scrittura come proiezione della vita, aguzziamo i sensi per leggere con le orecchie e sentire con gli occhi. La gioia di scrivere e leggere, per conoscersi meglio ed esplorare il mondo della fantasia". (Ren)