Napoli: lunedì l'Erasmus welcome day 2018

- Lunedì 5 novembre dalle 9.00 alle ore 11.30, presso la sala della Giunta di Palazzo San Giacomo, si terra l "Erasmus welcome day 2018", un evento di benvenuto da parte della Città di Napoli rivolto agli studenti provenienti dai paesi aderenti al programma di mobilità Erasmus. Gli Erasmus welcome days hanno l'obiettivo di diffondere e accrescere il valore dell'esperienza Erasmus in mobilità e favorire il rapporto diretto tra i giovani e le Istituzioni europee, nazionali e locali, diffondendo lo spirito europeo presso un largo pubblico di giovani studenti universitari. Interverrà il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, alle ore 9.15, e l'assessore ai Giovani e alle politiche giovanili Alessandra Clemente. Interverranno inoltre per l'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" Luigi Romano, per l'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale" Pietro Masina e per l'Università degli Studi di Napoli "Suor Orsola Benincasa" Francesca Russo. La manifestazione è organizzata dal comune di Napoli Servizio Cooperazione decentrata Legalità e Pace/Europe Direct, per accogliere i numerosi studenti stranieri presenti in città.(Ren)