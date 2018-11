Campania: martedì 6 novembre la riunione del Consiglio regionale

- Il Consiglio regionale della Campania, presieduto da Rosa D’Amelio, si riunirà martedì 6 novembre dalle ore 12.30 alle ore 14.30. All'ordine del giorno: approvazione processi verbali sedute precedenti; comunicazioni del presidente; votazione finale della proposta di legge “Sostegno alla filiera agricola trasparente”; proposta di risoluzione su petizioni ad oggetto “Completamento della riqualificazione e recupero del fiume Sarno”; delibera dell’Ufficio di presidenza n.143 del 24 settembre 2018 “Rendiconto della gestione del Consiglio regionale della Campania per l’esercizio finanziario 2017”, se acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei conti; delibera di Giunta regionale n. 528 del 7 agosto 2018 “Comune di Furore (Sa) Realizzazione di un impianto sportivo – Variante al Piano urbanistico territoriale dell’Area sorrentino-amalfitana, di cui alla l. r. 35/87”; esame del disegno di legge “Esonero del pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario in favore degli studenti universitari residenti nei Comuni dell’isola d’Ischia coinvolti nel sisma del 21 agosto 2017”; elezione di cinque componenti della Consulta di Garanzia statutaria; designazione di un consigliere regionale della maggioranza e uno della opposizione nella Cabina di regia, di cui all’articolo 5, comma 3, lettera e), della legge regionale 1 dicembre 2017 n. 34 “Interventi per favorire l’autonomia personale, sociale ed economica delle donne vittime di violenza di genere e dei loro figli ed azioni di recupero rivolte agli uomini autori della violenza”; esame della proposta di legge “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 maggio 2012, n. 13 – Interventi per il sostegno e la promozione della castanicoltura e modifiche alla legge regionale 27 gennaio 2012 n. 1(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Campania - Legge Finanziaria regionale 2012”. (segue) (Ren)