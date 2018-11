Sanità: Cesaro (FI): duplice errore eliminare ambulanza 118 da Limatola

- "La decisione di De Luca di trasferire nelle ore notturne l'unica ambulanza presente nel comune di Limatola presso l'oramai sguarnito ospedale di Sant'Agata dei Goti è doppiamente sbagliata: non solo viene assunta scoprendo completamente e nelle ore cruciali un servizio indispensabile come quello dell'emergenza urgenza ma viene calata dall'alto, senza nessuna interlocuzione coi cittadini e con chi li rappresenta". Lo ha detto il presidente del gruppo di Forza Italia del Consiglio regionale della Campania, Armando Cesaro, commentando le notizie stampa sulla decisione di dislocare a Sant'Agata (Bn) l'ambulanza di stanza a Limatola durante l'orario notturno prevedendo, tra l'altro, la chiusura del Pronto Soccorso di Sant'Agata. "Certe decisioni, probabilmente mal consigliate – ha sottolineato Cesaro –, non solo sono avventate e ne auspichiamo il ripensamento, ma appaiono persino illegittime, visto che modificherebbero, senza seguire un preciso iter normativo, disposizioni già assunte dall'Asl e ratificate dalla Regione". "Le preoccupazioni del sindaco di Limatola Domenico Parisi appaiono dunque più che legittime e comprensibili. Non solo nel merito quanto anche nella contestazione di un metodo politico che trascura il diritto-dovere di dialogo tra le istituzioni", ha concluso il capogruppo regionale campano di Forza Italia.(Ren)