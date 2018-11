Napoli: dal 9 all'11 a Palazzo Donn'Anna IV edizione ‘Il suono della parola’ (2)

- Gli incontri si svolgeranno a Palazzo Donn'Anna, edificio del 1600 fra i più affascinanti e misteriosi di Posillipo, precisamente nel Teatro di Palazzo Donn'Anna della Fondazione De Felice. Aprirà la rassegna venerdì 9 novembre alle ore 19, il compositore Marco Tutino che insieme a Lorenzo Pavolini converserà su "Il mistero dell'aria che vibra" per accompagnare il pubblico nei segreti della musica e dell'opera lirica. Attraverso il racconto del suo libro Il mestiere dell'aria che vibra (Ponte alle Grazie, 2017) l'incontro con uno dei più importanti compositori del panorama italiano contemporaneo ci rivelerà la propria storia tra parole e musica, la passione per il suo lavoro, la genesi delle sue opere e i segreti del palcoscenico, le scelte tecniche e le fatiche organizzative che stanno dietro un singolo allestimento o una stagione teatrale, gli incontri felici e i feroci scontri con il potere, in tutte le sue incarnazioni. Sabato 10 novembre alle ore 12, l'attore, regista, scrittore e musicista Tony Laudadio sarà protagonista di "La musica non mente mai", un appuntamento tra letteratura e jazz accompagnato dal contrabbasso di Ilaria Capalbo. Insieme a Massimiliano Virgilio, l'artista ci svelerà la storia di una rinascita in crescendo di un sassofonista senzatetto raccontata nel suo ultimo libro Preludio a un bacio (NN Editore, 2018). (segue) (Ren)