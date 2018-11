Napoli: dal 9 all'11 a Palazzo Donn'Anna IV edizione ‘Il suono della parola’ (3)

- A seguire, offrirà al pubblico una performance tra parole e musica, tra recitazione e il suono del suo sax. Sempre sabato 10 novembre alle ore 19, le musiciste e cantanti napoletane Sesè Mamà - Brunella Selo, Elisabetta Serio, Annalisa Madonna e Fabiana Martone - in "Tutte le lingue del mondo", insieme a Piero Sorrentino, racconteranno il loro originalissimo percorso per condurre il pubblico, con i loro linguaggi, dialetti e stili musicali, verso suoni e culture di etnie e lingue diverse. Dalle loro intense personalità e dai trascorsi musicali estremamente differenti, scaturiscono sonorità e atmosfere originali e coinvolgenti, proposte con passione e ironia attraverso una miscellanea di lingue diverse: dall'italiano, al napoletano e napoletano antico, al portoghese, inglese, francese, fino all'israeliano e al wolof, la lingua ufficiale parlata in Senegal. Non poteva mancare a Palazzo Donn'Anna un omaggio a Raffaele La Capria che, domenica 11 novembre alle ore 12, parteciperà a "Ho sognato di andare a cena con Beethoven". Letture di Edoardo Albinati, Gabriella Buontempo, Lorenzo Capellini, Ruggero Cappuccio, Leonardo Colombati, Alessio Forgione, Lorenzo Pavolini, Silvio Perrella, Elisabetta Rasy e Emanuele Trevi che si alterneranno attraverso le parole di una delle voci più significative della letteratura italiana del '900. Nel pomeriggio, domenica 11 novembre alle ore 17, si terrà l'incontro "Il Suono della parola che unisce. Un ponte tra quartieri, popoli e paesi", una conversazione condotta da Conchita Sannino per esplorare il significato dei linguaggi artistici come metodo sociale, per approfondire l'importanza della cultura come strada per l'integrazione, per superare le barriere sociali e per tutelare i diritti umani. (segue) (Ren)