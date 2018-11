Napoli: ponte Morandi, marcia in ricordo delle vittime di Torre del Greco il 14 novembre

- In marcia nel ricordo dei quattro giovani di Torre del Greco periti nel crollo del ponte Morandi lo scorso 14 agosto e per chiedere giustizia e verità. La manifestazione è stata organizzata dai Marittimi e si svolgerà il 14 novembre prossimo in piazza Luigi Palomba, a partire dalle ore 18. Evento che si aggiunge alla realizzazione di un monumento funebre da collocare nel cimitero di Torre del Greco, che riprodurrà una parte del ponte, illuminato da una luce perpetua.(Ren)