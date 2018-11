Maltempo: Borrelli (Verdi), Regione si costituisca parte civile per morte Davide

- Per la morte di Davide Natale, 21 anni figlio di un funzionario della giunta regionale, schiacciato da un albero a Fuorigrotta questo Lunedì 29 durante l'allerta meteo dichiarata dalla Protezione Civile, si indaga per omicidio colposo. "Chiediamo che la morte di Davide abbia, per quanto possibile, giustizia e che la Regione si costituisca come parte civile all'eventuale processo che chiarirà le responsabilità di quanto accaduto" commenta il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli. "Ci siamo mossi nella stesura di una lettera diretta al Presidente della Regione, De Luca, nella speranza che venga accolta. Quella di Davide è una storia che ha dell'inaccettabile per quanto ingiusta, e che merita proprio per questo posizioni forti da parte delle istituzioni".(Ren)