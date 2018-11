Salerno: 18enne arrestato per tentato omicidio per aver investito con auto sette giovani fuori discoteca

- Il 18enne di Pagani (Sa) dovra' rispondere dell'accusa di tentato omicidio. Lo hanno arrestato i poliziotti del commissariato di Cava de' Tirreni (Salerno) per aver investito con l'auto sette giovani dinanzi a una discoteca della città. Mentre era in corso una festa in discoteca, alcuni giovani sono entrati in contrasto tra loro per cause che sono ancora in corso di accertamento. Una parte dei ragazzi è stata allontanata dal locale, fra questi il 18enne di Pagani che ha trovato la propria auto con una ruota forata. Lo ha raggiunto per aiutarlo il padre con la sua auto, una Fiat 500, a bordo della quale il giovane si è messo alla guida fiondandosi a forte velocità sui giovani che stavano uscendo dalla discoteca, investendone sette. Di questi sei hanno riportato lesioni giudicate guaribili da 5 a 8 giorni, mentre un 19enne di Cava de' Tirreni è stato ricoverato in prognosi riservata presso il locale ospedale per gravi fratture al bacino. Dagli accertamenti effettuati dalla polizia risulta che il ragazzo, incensurato, non aveva bevuto alcolici e assunto sostanze stupefacenti. Si trova ora agli arresti domiciliari a disposizione del Pubblico Ministero.(Ren)