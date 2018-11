Università: Villani (M5s), si intervenga per sostenere studenti affetti da Dsa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La deputata del Movimento 5 stelle Virginia Villani ha presentato un'interrogazione parlamentare per richiedere maggiore attenzione per gli studenti affetti da Dsa nelle università, dopo il caso di Fisciano. Il testo, co-firmato dai colleghi grillini Nesci, Parentela, Roberto Rossini, Sarli, Sportiello, Testamento e Troiano, è indirizzato al ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e al ministro della Salute. "La legge 8 ottobre 2010, n. 170 - ha scritto la deputata -, riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento; i Dsa riguardano un insieme di disturbi caratterizzati da significative difficoltà nell'acquisizione e nell'utilizzazione della lettura, della scrittura e del calcolo, la principale caratteristica di questa categoria è proprio la 'specificità', ovvero il disturbo interessa uno specifico e circoscritto dominio di abilità indispensabile per l'apprendimento, lasciando intatto il funzionamento intellettivo generale". "Nella descrizione del disturbo - ha aggiunto Villani - è necessario, sia nella fase di diagnosi che successivamente nell'arco della vita dell'individuo, indagare gli aspetti neuropsicologi ed emotivi; l'aspetto emotivo e comunicativo è forse uno degli aspetti più difficili da affrontare per chi è affetto da dislessia. Proprio a causa dell'aspetto emotivo, un giovane studente di 19 anni dell'università di Salerno, nel maggio del 2017 si è tolto la vita lanciandosi dalle scale dell'ateneo. Il ragazzo, affetto da dislessia, giunto all'università ha evidenziato problemi nel comunicare con i suoi compagni e con i docenti e questa mancanza secondo i primi accertamenti lo avrebbe indotto al suicidio". (segue) (Ren)