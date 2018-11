Commercialisti: il 6 novembre focus su previdenza e welfare ad Aversa (Ce)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Martedì 6 novembre 2018 alle ore 15, presso la sala conferenze dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli Nord, si terrà un focus di approfondimento su previdenza, welfare e assistenza sanitaria. All'incontro, moderato da Guido Rossi, vicepresidente dell'Ordine, interverranno Luigi Pagliuca, presidente nazionale della Cassa di Previdenza dei Ragionieri; Paolo Longoni, consigliere d'amministrazione della Cnpr e Roberto Mario Bianco, delegato territoriale dell'ente previdenziale. "L'analisi delle strategie adottate dagli enti previdenziali per garantire la sostenibilità dei fondi con l'erogazione della previdenza e dell'assistenza sarà analizzata nel corso del dibattito", ha sottolineato Antonio Tuccillo, numero uno dell'Odcec Napoli Nord, che introdurrà i lavori. "L'Odcec di Napoli Nord ha previsto, per questa occasione, la presenza dei funzionari della Cassa di Previdenza - ha aggiunto - che potranno informare, esaminando i piani contributivi, anche con apposite simulazioni e proiezioni, per i singoli professionisti". (Ren)