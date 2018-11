Antimafia: Cirielli (FdI), scelta Iannone è coerente con percorso improntato a etica e legalità

- "L'indicazione del senatore salernitano di Fratelli di Italia Antonio Iannone nella commissione bicamerale antimafia è una scelta coerente con la sua storia umana e politica, improntata a un costante impegno per la legalità, l'etica e la lotta alla camorra". Lo ha detto Edmondo Cirielli, Questore della Camera dei deputati. "Una scelta che assume un significato importante per la Campania ma soprattutto per la provincia salernitana. Iannone saprà dare il proprio decisivo contributo alla bonifica di alcune istituzioni locali colluse, come più volte segnalato dalle Procure, con le organizzazioni criminali" ha concluso Cirielli.(Ren)