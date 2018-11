Napoli: al via un lungo ponte all'insegna dell'arte al Museo di Capodimonte

- Al via un lungo ponte all'insegna dell'arte da domani 1 novembre con la ricorrenza di Ognissanti fino a domenica 4 novembre, prima domenica del mese ad ingresso gratuito nei musei statali. Il Museo e Real Bosco di Capodimonte si prepara ad accogliere i visitatori con le sale dell'Appartamento Reale, la prestigiosa collezione Farnese, l'Armeria e il ciclo L'Opera si racconta con la Sacra conversazione di di Konrad Witz (primo piano, aperto dalle ore 8.30 alle 19.30), mentre al secondo piano, aperto dalle ore 9.30 alle 17.30, sarà possibile ammirare la mostra Carta Bianca. Capodimonte Imaginarie (fino all'11 novembre 2018) e Incontri Sensibili: Paolo La Motta guarda Capodimonte, a cura di Sylvain Bellenger (prorogata fino al 15 gennaio 2019). Per tutto il weekend, inoltre, le sale del museo saranno animate dalle performance della Compagnia Arcoscenico e il M° Rosario Ruggiero guiderà i visitatori all'ascolto di brani pianistici nel Salone Camuccini per la rassegna La Musica al tempo dei Borbone, a cura dell'associazione MusiCapodimonte. Infine, si ricorda che per garantire la tutela delle opere d'arte e dare a tutti l'opportunità di godere al meglio della visita al museo, nelle domeniche ad ingresso gratuito, in considerazione della grande affluenza di pubblico, è vietato l'accesso ai gruppi organizzati. Per tutto il weekend, invece, resterà chiuso il Real Bosco e il Parco intorno alla Reggia a seguito degli ingenti danni provocati dalla tromba d'aria del 29 ottobre scorso. L'unico accesso consentito al Museo è da Porta Grande (lato Ponti Rossi) secondo il percorso protetto indicato dal personale di sorveglianza. E' severamente vietato inoltrarsi lungo i viali, è obbligatorio attenersi al percorso protetto e a tenersi a dovuta distanza dagli alberi per la propria incolumità.(Ren)