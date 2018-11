Italia-Uzbekistan: ambasciatore Akbarov visita la città di Caserta, sviluppare le relazioni culturali (4)

- “Investiremo 55 miliardi di dollari per costruire e modernizzare le infrastrutture con l’obiettivo di adeguare l’offerta turistica dell’Uzbekistan agli standard europei, e questo non solo in destinazioni ormai note come Samarcanda e Bukhara, ma anche in molte altre zone del Paese, dalla valle di Ferghana alla regione di Khorezm” dichiarò nel 2017 Rustam Kayumov, incaricato d’affari dell’ambasciata dell’Uzbekistan in Italia, che lo scorso anno inaugurò alla Camera di commercio di Milano il forum dedicato alle possibilità di investimento offerte dal suo governo agli imprenditori italiani. Nelle intenzioni del nuovo presidente uzbeko Shavkat Mirziyoyev saranno realizzati entro il 2021 una linea ferroviaria che collegherà i maggiori centri turistici dell’Uzbekistan e un’area dedicata allo sport e al wellness denominata Samarkanda City, con piscine, palestre e hotel, senza tralasciare lo sviluppo del trasporto aereo, che prevede collegamenti charter dall’Europa e un incremento dei voli di linea. Un programma così imponente richiede anche il know-how delle imprese italiane, soprattutto nel settore alberghiero e in tale direzione va il lavoro culturale e di relazioni tra accademie intrapreso dal Consolato di Vittorio Giorgi. Anche se per le destinazioni più remote si richiedono trasferimenti su base privata, tra la capitale Tashkent e Samarcanda ci si sposta facilmente grazie a un treno ad alta velocità di produzione spagnola che copre la distanza tra le due città in due ore e dieci minuti. (segue) (Res)