Italia-Uzbekistan: ambasciatore Akbarov visita la città di Caserta, sviluppare le relazioni culturali (5)

- I collegamenti aerei con l’Italia sono invece assicurati da Turkish Airlines via Istanbul e da Uzbekistan Airways, che vola su Tashkent senza scali: “A fine 2017 furono circa 8 mila i visti turistici rilasciati a cittadini italiani, per una crescita del 53 per cento”, affermò Luca Nardoni di Gs Air, agente generale di vendita della compagnia aerea durante i lavori della Camera di Commercio e in conclusione del 2018 si prevede un considerevole aumento dei voli e dei collegamenti. Durante la visita della struttura scolastica casertana, l’Ambasciatore ha dichiarato “Sono molto felice di visitare l’istituto alberghiero perché già conoscevo le importanti iniziative svolte dall’istituto per incrementare le relazioni con le altre nazioni e con il nostro Uzbekistan. Ho potuto vedere l’ottima organizzazione della struttura, visitando le cucine e tutte le sale dedicate alla formazione degli studenti, confermando le effettive potenzialità dell’Istituto Ferraris in Uzbekistan, con possibilità di partnership non solo con autorità pubbliche ma anche con strutture private legate al turismo e all’enogastronomia. L’idea è anche quella di costruire in futuro una scuola di formazione per professionisti del settore recettivo ed enogastronomico in Uzbekistan, grazie a formatori italiani”. La preside Tarantino ha espresso la sua gratitudine per l’evento, dichiarando di voler partecipare “a tutti i livelli e con tutti i partener del paese centroasiatico ai possibili rapporti di scambio con il nostro paese. La nostra partenza del 6 novembre è un evento eccezionale. L’Istituto sarà presente in Uzbekistan con 10 persone di cui 4 docenti e 6 studenti accompagnati dal console onorario Vittorio Giorgi”. Il sindaco, anche tramite i canali social, ha espresso volontà di voler incrementare i rapporti della città con l’Uzbekistan, incentivando e auspicando ulteriori visite delle istituzioni del paese a Caserta e invitando l’ambasciatore a ritornare nella città vanvitelliana. (Res)