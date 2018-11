M5s: Ronghi (Sp), Salvini li mandi a casa. Vogliono smantellare anche il Mous

- "Smantellare l'Ilva, la Tap, la Tav, la Pedemontana, il 'tunnel' del Brennero, la Gronda ed ora anche il Muos, il sistema satellitare americano ospitato dalla Sicilia: questo e' il programma,-demagogico e distruttivo del M5s. Vanno fermati prima che ci riportino all'età della pietra". E' quanto ha dichiarato il segretario federale di Sud Protagonista, Salvatore Ronghi a latere di un incontro con imprenditori della provincia di Napoli. "Fermare le grandi opere pubbliche e smantellare quelli esistenti - ha continuato Ronghi - significa essere contro lo sviluppo e il progresso cancellando quei pochi interventi che creano occupazione vera e non assistenzialismo, come vorrebbe il M5s". "Spero che Salvini si affretti a staccare la spina ad un governo azzoppato da un Movimento con le idee confuse e palesemente in contrasto anche con il programma della Lega", ha concluso Ronghi. (Ren)