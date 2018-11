Napoli: da mercoledì il laboratorio di scrittura "Le forme del narrare" in piazza Dante

- "Le forme del narrare", il laboratorio di scrittura proposto dall'associazione culturale "Ilmiofuoriorario" e a cura dello scrittore Nando Vitali si sposterà, da mercoledì 7 novembre, in Piazza Dante a Napoli al caffè letterario "Il tempo del vino e delle rose". Uno spazio alla portata di tutti, più facilmente raggiungibile grazie alla metro 1. Fino a maggio, 8 temi da affrontare per costruire il proprio racconto ma anche il proprio modo di scrivere.Nel mese di novembre il tema prescelto sarà "Il tradimento: tradire e non tradirsi". Ogni incontro, sino alla fine del laboratorio, verte sugli elementi fondamentali del racconto quali incipit, descrizione e intreccio. La prima parte dell'incontro è riservata alla conoscenza dei partecipanti come scrittori ma anche come lettori, per poi passare al tema del mese affrontato da Nando Vitali che, con la scelta di argomenti e brani, intesse la lezione. Segue sempre un'esercitazione a "caldo" e per concludere l'assegnazione di una consegna per l'incontro successivo. Il laboratorio è sempre aperto a nuove iscrizioni. Gli incontri avverranno ogni mercoledì della settimana dalle ore 17 alle 19. (segue) (Ren)