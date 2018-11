Campania: Viglione (M5s), su rogo Stir Marcianise evidenti responsabilità in capo Regione

- "L'incendio allo Stir di Santa Maria Capua Vetere, è l'ennesima dimostrazione della profonda distanza che esiste tra le chiacchiere che la giunta De Luca diffonde da sempre nell'etere quando si parla di rifiuti e le misure concrete ed efficaci di cui questa regione ha bisogno. Non sono bastati i roghi di qualche mese fa a Casalduni, sempre presso uno Stir, dove in due diverse occasioni furono incendiate prima le balle stoccate nell'area adiacente all'impianto e successivamente i rifiuti stoccati in uno dei capannoni. Né sono bastati gli incendi che si sono susseguiti a una velocità assurda presso i siti privati di San Vitaliano, Pascarola e Marcianise per alzare il livello di guardia". E' quanto ha scritto in un post sulla sua pagina Fb il consigliere regionale della Campania del Movimento 5 Stelle e segretario della Commissione Ambiente Vincenzo Viglione. (segue) (Ren)