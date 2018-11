Napoli: domenica le celebrazioni per l'Unità nazionale e la Giornata delle forze armate

- Domenica 4 novembre, alla presenza delle massime Autorità civili, militari e religiose, sarà celebrata a Napoli la Festa dell’Unità Nazionale e la Giornata delle Forze Armate. La giornata si articolerà in tre momenti: alle ore 10.30, al Mausoleo di Posillipo le Autorità deporranno corone di alloro in onore dei caduti; alle ore 11.00, in Piazza del Plebiscito, la Cerimonia di Alzabandiera, innanzi ai reparti schierati, la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica e di quello del ministro della Difesa. Successivamente i ragazzi dell’Istituto comprensivo Sabatino Minucci. Sottotenente dei bersaglieri, medaglia d'oro al valor militare, riceveranno una bandiera tricolore dal comandante del Presidio militare interforze.(Ren)