Arpac Multiservizi: Daniele (Pd), no al passaggio al Polo Ambientale

- "Oggi, in commissione Ambiente, con i lavoratori e le organizzazioni sindacali di Arpac Multiservizi, società in house di Arpa Campania, abbiamo espresso tutte le perplessità in merito ad un eventuale passaggio di questa azienda nel Polo Ambientale: scelta inutile e dannosa che aprirebbe scenari di incertezza". A dichiararlo è stato il consigliere regionale Pd Gianluca Daniele. "Credo sia sbagliato smobilitare una realtà con un'identità ben precisa per inserirla in un contesto diverso. Un passaggio al Polo Ambientale – ha spiegato Daniele - genererebbe problemi di varia natura, come la commistione di diversi contratti in un unico contenitore. Ciò che i lavoratori auspicano, piuttosto, è un passaggio in Arpa Campania. Anche oggi – ha concluso Daniele - ho ribadito la mia vicinanza ai lavoratori di Arpac Multiservizi, al fianco dei quali mi batterò affinché non ci sia alcun passaggio nel Polo Ambientale".(Ren)