Napoli: ripulita la spiaggia della Rotonda Diaz

- La forte mareggiata dei giorni scorsi ha completamente ricoperto di detriti il canalone e l'arenile della spiaggia di Rotonda Diaz, sul lungomare di Napoli. Sin dalle prime ore del mattino l'amministrazione comunale con il Servizio Tutela Mare e la Cooperativa 25 giugno, sta provvedendo alla raccolta dei rifiuti dalla spiaggia. Gli addetti alle pulizie sono stati impegnati per tutta la giornata nella rimozione del materiale rinvenuto ed in particolar modo della plastica e del polistirolo per restituire decoro a tutta l'area. "Questo è quanto il mare nasconde", ha dichiarato la delegata al Mare Daniela Villani. "Le isole di plastica non sono solo nel Pacifico, ma sono dovunque, lungo tutte le coste. È necessario fermare questo massacro dell'ambiente e dell'ecosistema marino", ha concluso. (Ren)