Napoli: dal 1 novembre al Pan la mostra su Escher

- Arriva a Napoli l'opera di Maurits Cornelis Escher, il visionario genio olandese famoso per le sue prospettive impossibili e per le paradossali forme geometriche. La mostra – promossa dal comune di Napoli e realizzata da Arthemisia in collaborazione con la Escher Foundation – sarà aperta al pubblico dal 1 novembre fino al 22 aprile nel Palazzo delle Arti di Napoli. Incantato dai paesaggi italiani, Escher soggiornò a lungo in diversi paesi del mezzogiorno, fra cui Amalfi, Ravello e Atrani, che ritrasse in diverse stampe al principio degli anni Trenta. La mostra napoletana ripercorre l'intera parabola creativa dell'artista, dagli esordi fino alle opere più speculative, come le celebri Tre sfere, Altro mondo, Metamorfosi II e Relatività. Un'audioguida accompagnerà i visitatori nell'universo di idee e suggestioni che diedero impulso alla fantasia di Escher. Altre informazioni sul sito www.mostraescher.it. (Ren)