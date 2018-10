Maltempo a Napoli: Cirielli (FdI), de Magistris ha sottovalutato segnalazioni. Interrogazione a Costa e Salvini

- "Il comune di Napoli e l'amministrazione guidata dal sindaco Luigi de Magistris hanno sottovalutato la denuncia del consigliere comunale di Fratelli di Italia Andrea Santoro che nella seduta del 15 ottobre scorso segnalava pubblicamente la pericolosità, in caso di vento e pioggia, di alcuni alberi di alto fusto lungo le strade cittadine, in particolare nei quartieri di Pianura e Fuorigrotta. Denunce che a quanto pare sono rimaste inascoltate, provocando gravi conseguenze per i cittadini napoletani": lo ha affermato in una nota Edmondo Cirielli, Questore della Camera dei Deputati e parlamentare di Fdi, annunciando un'interrogazione parlamentare ai ministri dell'Interno, Matteo Salvini, e dell'Ambiente, Sergio Costa. "E' chiaro che al cospetto di denunce pubbliche su un gravi rischi per le persone si possa prospettare un caso di grave inadempienza da parte del Comune di Napoli", ha spiegato Cirielli. "Chiederò ai ministri Costa e Salvini quali iniziativa intendano mettere in campo per difendere i napoletani da un'amministrazione inadempiente", ha concluso Cirielli. (Ren)