Sanità: da domani all'Azienda Ospedaliera Vanvitelli attivazione H24 della neuropsichiatria infantile

- Da domani, presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria "Luigi Vanvitelli" di Napoli, saranno attivati 8 posti letto pediatrici presso l'Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile, a ciclo continuo di ricovero, così suddivisi: 4 posti letto per per l'area neurologica e 4 posti letto per l'area psichiatrica. Tale modello organizzativo sarà supportato da personale medico e di comparto che garantirà le attività 7 giorni su 7, 24 ore su 24. (Ren)