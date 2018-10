Napoli: presentato grande progetto Connext di Confindustria (2)

- Connext si propone di realizzare una grande business community in cui essere protagonisti di B2B, speed pitching, showcase di progetti innovativi e momenti di confronto dedicati alla crescita del sistema imprenditoriale italiano. In vista dell’evento milanese, le imprese si avvarranno di una vetrina importante, fruibile attraverso un marketplace digitale: uno spazio per incontrarsi, guardare oltre i confini del proprio business, accrescere e migliorare le proprie filiere, conoscere nuovi partner, confrontarsi con stakeholder, Associazioni e operatori commerciali. Le imprese del Marketplace si profileranno per creare una scheda di presentazione della propria attività che apparirà sul catalogo degli espositori attivo fino a dicembre 2019. Le imprese potranno richiedere e accettare proposte di B2B per il 7 e 8 febbraio 2019 e iscriversi agli eventi che animeranno Connext. Un tool consentirà di organizzare gli incontri, consultare in real time profili, agenda e programma dei lavori. (Ren)