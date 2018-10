Giro d'Italia 2019: Verdi, cambino nome alla corsa e la chiamino Giro del Centro Nord

- "Quando cominciavano a circolare le prime anticipazioni sul percorso del Giro d'Italia, non volevamo credere all'esclusione pressoché totale del Sud, ma ora che c'è stata la presentazione ufficiale dobbiamo prendere atto che l'edizione del 2019 non sarà la 102° edizione del Giro d'Italia, ma la prima del Giro del Centro Nord Italia". Lo hanno detto il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, e lo speaker Gianni Simioli de La radiazza di RadioMarte, per i quali "è inaccettabile che ci sia un'unica tappa che coinvolge il Sud, quella che raggiunge San Giovanni Rotondo, in Puglia, mentre sono del tutto escluse tutte le altre regioni del Mezzogiorno, Campania compresa".(Ren)