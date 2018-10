Napoli: dal 7 al 18 novembre al Teatro San Ferdinando in scena Piccarra e Ficone con Le Rane di Aristofane (3)

- Dioniso, il dio del teatro, si reca nell’oltretomba per riportare alla vita Euripide. Ma questi è assorto in un furioso litigio con Eschilo per stabilire chi dei due sia il più grande poeta tragico. Dioniso si fa giudice e, scegliendo di anteporre il senso della giustizia e il bene dei cittadini alle proprie preferenze personali, finisce per dare la palma della vittoria ad Eschilo, che dovrà salvare Atene dalla situazione disastrosa in cui si trova. Eschilo accetta di tornare tra i vivi lasciando a Sofocle il trono alla destra di Plutone, a patto che non lo ceda mai a Euripide. "Le rane è una commedia sempre attuale – ha commentato Valentino Picone – e Aristofane è grande perché è contestualizzabile sempre. Se la faremo tra vent'anni sarà uguale, ci sarà sempre un politico che cambia casacca, un popolo che vota solo per interessi personali". “Le rane – ha aggiunto Ficarra – è una commedia che fa ridere e riflettere, un equilibrio che non è così facile da ottenere. È un mix di componenti che genera uno spettacolo popolare ma alto”. (Ren)