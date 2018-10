Napoli: Verdi, viaggio sul bus R2 contro i borseggiatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono sempre le stesse persone, gli stessi gruppi, salgono alle fermate di piazza Garibaldi, piazza Bovio, scendono a piazza Mercato, le linee R2, 151, R4, 604, 139, 168, 178, una routine criminale che non ha neppure paura di essere identificata. Rubano, aggrediscono, minacciano sotto gli occhi di tutti" a parlare il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli che questa mattina al capolinea dell'R2 in via Brin, assieme ai consiglieri comunali Marco Gaudini e Stefano Buono, l'attore Enzo D'Aniello, in diretta su La Radiazza con Gianni Simioli di Radio Marte, hanno dato il via ad un'iniziativa, armati di fischietti, contro i borseggiatori che invadono i bus. "Un fischietto non è sicuramente un mezzo per difendersi ma per richiamare l'attenzione dei passeggeri e per mettere alle strette il criminale di turno, sì. Può essere un buon deterrente per questa piaga cittadina" continua il consigliere Gaudini. "Questa mattina sotto ai nostri occhi un borseggiatore, riconosciuto da un passeggero, è sceso dal bus dopo averci notato mentre documentavamo l'iniziativa con video e dirette su Facebook, si lamentava a voce alta che non avevamo diritto a stare lì con i telefoni alla mano" ha aggiunto il consigliere Borrelli in diretta su La Radiazza di Radio Marte. "Si ritiene necessario il ritorno dei bigliettai fissi sui bus e una maggiore partecipazione delle forze dell'ordine che, in casi estremi, possano arrestare direttamente il delinquente in flagranza" "Le persone con le quali abbiamo parlato oggi si dicono esauste, conoscono i loro aguzzini e non sanno come difendersi. Bisogna dare loro l'attenzione che meritano. Oggi ho scoperto con positiva sorpresa che quasi tutti i passeggeri erano muniti di biglietto e, a piazza Garibaldi, sono anche saliti dei controllori".(Ren)