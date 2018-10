Napoli: Borrelli-Gaudini (Verdi), arresto conferma che i parcheggiatori creano clima illegalità

- "L'arresto del presunto colpevole della stesa in via Chiatamone contro i parcheggiatori abusivi che non gli avevano custodito lo scooter che era stato rubato chiude una vicenda che ha dimostrato quanto i parcheggiatori abusivi contribuiscano a creare quel clima di violenza nel quale si hanno episodi del genere". Lo hanno detto il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, e il consigliere comunale Marco Gaudini, che, insieme allo speaker Gianni Simioli de La radiazza, hanno creato la pagina facebook 'Io odio i parcheggiatori abusivi' per raccogliere segnalazioni e denunce e combattere il fenomeno del pizzo ai danni di automobilisti e motociclisti. Per Borrelli e Gaudini, "il fatto che colui che ha sparato fosse convinto che il parcheggiatore avrebbe potuto aiutarlo a ritrovare il suo scooter o che abbia in qualche modo agevolato il furto, è la dimostrazione che chi lascia un proprio mezzo nelle mani di quella gente sa che si sta affidando a una persona che vive nell'illegalità".(Ren)