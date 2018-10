Anac: intesa con comune Marcianise (Ce) per prevenzione infiltrazioni criminali

- È stato firmato oggi a Roma, presso il Ministero dell’Interno, un protocollo di vigilanza collaborativa tra Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Autorità nazionale anticorruzione e il comune di Marcianise (Ce) per la valorizzazione di un immobile comunale da adibire a sede del locale Commissariato di Pubblica Sicurezza. L’iniziativa, intrapresa dal capo della Polizia - direttore generale della Pubblica Sicurezza Franco Gabrielli, dal presidente dell'Anac Raffaele Cantone e dal sindaco di Marcianise Antonello Velardi, ha lo scopo di prevenire tentativi di infiltrazione criminale e assicurare la regolare esecuzione dei lavori. Il protocollo si inserisce nella cornice di un patto per la sicurezza che prevede la riqualificazione, tramite un contratto di partenariato pubblico-privato, di un immobile di proprietà del comune di Marcianise, attualmente in disuso, da destinare a nuovo Commissariato distaccato, utilizzando somme finora corrisposte per i canoni di locazione a privati. L’Autorità nazionale anticorruzione fornirà il proprio contributo attraverso un controllo preventivo su tutta la documentazione di gara e sulle varie fasi della procedura d’appalto, anche per assicurarne la conformità alla normativa. L’operazione, di valenza strategica per la città di Marcianise e per il rafforzamento del controllo del territorio nell’area, si propone come progetto-pilota che potrà costituire un modello di riferimento per iniziative analoghe ed essere replicato anche altrove.(Ren)