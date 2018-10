Piedimonte Matese (Ce): uomo ai domiciliari sorpreso per strada dai carabinieri. Arrestato

- I Carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di Piedimonte Matese, comune in provincia di Caserta, nel corso della notte, hanno tratto in arresto Gaetano Colella, 28 anni, del luogo. L’uomo, sottoposto agli arresti domiciliari, è stato sorpreso fuori dalla propria abitazione. L’arrestato è stato sottoposto nuovamente agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo. (Ren)