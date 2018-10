Pompei: riaprono la Casa dei Ceii e il complesso di Giulia Felice (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il grande complesso dei Praedia di Giulia Felice, sorto alla fine del I sec. a.C. dall'accorpamento di costruzioni preesistenti, si presenta invece come una sorta di "villa urbana", provvista di ampi spazi verdi e articolata in quattro diversi nuclei con ingressi indipendenti: una casa ad atrio, un grande giardino su cui si aprono gli ambienti residenziali, un quartiere termale riccamente decorato e un vasto parco. Il complesso deve il suo nome ad un'iscrizione dipinta in facciata (ora al Museo Archeologico Nazionale di Napoli), in cui l'ultima proprietaria, Giulia Felice, dopo il disastroso terremoto del 62 d.C., annunciava la locazione di parte della sua proprietà. Al periodo post- sisma risale un unitario rinnovamento decorativo che interessò gran parte degli ambienti, tra i quali spicca il triclinio (sala da pranzo) estivo, rivestito a mo' di grotta, con giochi d'acqua attorno ai letti conviviali e aperto sul portico scandito da pilastri marmorei. Il giardino munito di un euripo centrale (lungo canale) ricreava nel suo allestimento originario uno spazio idillico-sacrale. La casa, scavata e poi ricoperta al termine delle esplorazioni di età borbonica, è stata interamente portata alla luce negli anni '50 del Novecento. (Ren)