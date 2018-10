Napoli: Coldiretti Farmers Village dedicato alla mela annurca da domani a domenica

- La mela annurca cura il colesterolo e fa bene al cuore. I risultati scientifici saranno presentati da domani a domenica nel corso dell'Annurca Fest – Coldiretti Farmers Village in piazza Dante a Napoli. Nei quattro giorni dell'evento si potranno ascoltare le testimonianze dei pazienti che hanno assunto le pillole realizzate grazie agli studi della Facoltà di Farmacia dell'Università Federico II di Napoli. Il "nurvast", estratto polifenolico di melannurca, produce un calo totale medio del valore del colesterolo cattivo pari al 25% e un incremento di quello buono del 15%. La ricerca scientifica, guidata dal prof. Ettore Novellino, ha visto la collaborazione del Consorzio di Tutela della Melannurca Campania Igp ed è stato premiato con l'Oscar Green. Il Farmes Village di Coldiretti Campania presenta ai cittadini partenopei, e alle migliaia di turisti che saranno a Napoli per il ponte dei Santi, una kermesse dedicata alla scoperta del frutto simbolo della regione. Nei pressi della statua di Dante sarà montato anche un vero e proprio melaio con tanto di copertura ombreggiante, identico alla tipica struttura che nelle campagne serve a stendere le mele annurche per la maturazione a terra. (segue) (Ren)