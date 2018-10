Sanità: Grimaldi (FI), stesse preoccupazioni di Ciarambino

- “Le preoccupazioni di Valeria Ciarambino sugli ospedali casertani sono assolutamente condivisibili. Da tempo sono le nostre preoccupazioni ma serve fare. Ci sono, oggi, le condizioni per assumere medici ed infermieri, per aumentare le prestazioni e ridurre i tempi di attesa. È il momento delle risposte ed il Governo può intervenire”. Così Massimo Grimaldi, vice coordinatore regionale di Forza Italia Campania e capogruppo della formazione Caldoro Presidente in Consiglio regionale. “Il Movimento 5 Stelle, che oggi è forza di Governo, imponga – ha sottolineato - un intervento al Ministro della Salute, Giulia Grillo. Negli anni passati, con l’amministrazione Caldoro, abbiamo avviato e consolidato la più imponente operazione di risanamento dei conti. Una scelta imprescindibile per costruire buona sanità, per sbloccare il turn over, per rilanciare le strutture, per aumentare il livello delle prestazioni. Il lavoro avviato si è arenato e con De Luca siamo tornati fanalino di coda su tutto”. “Oggi il Governo si impegni per riequilibrare le risorse del Fondo sanitario nazionale, per sollecitare lo sblocco delle assunzioni e mandi, soprattutto, Ispettori del Ministero a monitorare la drammatica situazione campana” ha concluso Grimaldi.(Ren)