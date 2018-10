Lavoro: Cesaro (FI): sale la disoccupazione giovanile al sud

- "Come volevasi dimostrare, ecco i primi effetti funesti del Decreto Dignità approvato a settembre, degli annunciati paletti alle imprese, della visione pauperistica e assistenzialistica di Di Maio e compagni: aumenta la disoccupazione, soprattutto quella giovanile, soprattutto al Sud. Siamo alla decrescita infelice!". Lo ha detto il presidente del gruppo di Forza Italia del Consiglio regionale della Campania Armando Cesaro, commentando i dati Istat diffusi oggi sull'andamento della disoccupazione in Italia. "Una doppia sventura in Campania, - ha aggiunto Cesaro – dove non potremo purtroppo neppure fare affidamento sul piano occupazione di De Luca che, 'giocando' sul naturale e fisiologico turnover nella Pubblica Amministrazione, ci rifila un pacco propagandistico sottraendo importanti risorse europee alle politiche di sviluppo per destinarle a stage e corsi di formazione che non obbligheranno nessuno ad assumere". "Altro che decreto Dignità. Al Paese, al Sud e alla Campania serve ben altro: servono investimenti infrastrutturali soprattutto nel Mezzogiorno, serve una seria politica di defiscalizzazione e decontribuzione per le imprese meridionali che assumono, servono strumenti normativi utili al ricambio generazionale, ma soprattutto serve con somma urgenza cambiare registro politico nel Paese e in Campania".(Ren)