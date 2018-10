Rifiuti: Castellone (M5S), no al trasferimento delle ecoballe di Taverna del Re alla centrale Enel di Giugliano

- "Le ecoballe di Taverna del Re non vanno trasferite nell'area della Centrale Enel di Giugliano. Sul perimetro della Centrale è necessario, piuttosto, avviare un'operazione di bonifica. Sono pienamente concorde con quanto affermato dal ministro Sergio Costa, secondo il quale le ecoballe devono essere lavorate nel sito che le ospita, dando vita a un distretto del riciclo che consenta di recuperare quanta più materia possibile, nella direzione di un'economia circolare che auspichiamo da anni. La Regione Campania non può far sorgere un nuovo impianto a Giugliano. Questo territorio è stato deturpato per troppi anni con depositi di spazzatura e un'elevata concentrazione veleni". E' quanto ha sostenuto la senatrice del Movimento 5 Stelle e capogruppo in Commissione Igiene e Sanità maria Domenica Castellone. "Al territorio di Giugliano e ai suoi cittadini – ha aggiunto Castellone - bisogna restituire dignità e decoro e non mortificarli con l'ennesimo sito per trattare rifiuti. La Regione deve concentrare i suoi sforzi per superare la grande impiantistica e soppiantarla con impianti di compostaggio di prossimità, diminuendo inevitabilmente e in misura considerevole i viaggi dei rifiuti, puntando ogni risorsa sul miglioramento della differenziata e l'ottimizzazione del ciclo dei rifiuti urbani".(Ren)