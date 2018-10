Napoli: ai domiciliari autore di una "stesa" a via Chiatamone (2)

- Secondo il provvedimento cautelare, l'indagato, un giovane residente a Ponticelli senza precedenti penali, nel tardo pomeriggio dell'8 aprile si era recato, insieme alla propria compagna, in uno dei ristoranti del lungomare di Napoli, affidando il proprio scooter a due parcheggiatori abusivi che gestivano la sosta in via Chiatamone. Al termine del pranzo, tuttavia, si era accorto di essere stato vittima del furto del ciclomotore e, per questa ragione, aveva avuto un vivace litigio con gli abusivi, colpevoli, a suo dire, di non collaborare alla restituzione del mezzo. L'uomo e la donna si erano poi allontanati da via Chiatamone a bordo dell'autovettura di un conoscente, per poi farvi ritorno dopo circa un'ora, alle 20.30 circa. A questo, sceso dall'autovettura, una Fiat Panda, l'indagato aveva impugnato una pistola e iniziato una folle sparatoria per intimidire i parcheggiatori e vendicarsi del furto, incurante delle numerose persone intente a passeggiare lungo la centralissima via. L'esplosione dei numerosi colpi (il sopralluogo effettuato dai Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli ha permesso di repertare 6 bossoli a fondo percosso "S&B 03-16" calibro 9x21), alcuni dei quali sparati anche ad altezza d'uomo, come documentato dai danni riportati da alcune autovetture parcheggiate in quel tratto di strada, aveva generato il panico tra la gente, che si era riversata sul lungomare, spintonandosi e ribaltando i tavolinetti all'esterno dei ristoranti. Solo dopo aver esaurito l'azione di fuoco, il giovane era risalito a bordo dell'autovettura con cui era arrivato e si era dato alla fuga. L'intera scena era stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza dei locali commerciali. Lo studio delle immagini e l'incrocio dei dati ha consentito ai carabinieri di risalire all'autore della sparatoria. (Ren)