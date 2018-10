Camorra: arrestato elemento di spicco del clan Mazzarella

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polizia di Stato di Napoli ha tratto in arresto il latitante Salvatore Fido, 30enne, destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nel febbraio di quest’anno per associazione di tipo mafioso. I poliziotti del Servizio centrale Operativo e della Squadra Mobile, con il supporto della Polizia Scientifica, hanno individuato il soggetto in una villetta alla periferia di Giugliano, comune in provincia di Napoli. Fido è elemento di spicco del clan camorristico Mazzarella ed è ritenuto tra i promotori ed esecutori della violenta contrapposizione con il clan Rinaldi, attuata anche attraverso le cosiddette “stese”. (Ren)