San Felice a Cancello (Ce), arrestati tre rapinatori dai carabinieri

- A San Felice a Cancello, comune in provincia di Caserta, i Carabinieri della Stazione di Santa Maria a Vico, nel corso della mattinata odierna, hanno eseguito due ordinanze di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di Vincenzo e Michele Rivetti (padre e figlio), nonché un obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, nei confronti Salvatore Di Nuzzo, (genero di Vincenzo Rivetti). I provvedimenti sono stati emessi dall’ufficio Gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. I tre soggetti, tutti di San Felice a Cancello, sono ritenuti responsabili dei reati di rapina aggravata, lesioni personali ed estorsione aggravata, commessi il 28 aprile 2018 ai danni di un 55enne ingegnere di Maddaloni. In particolare i tre, in concorso tra loro, hanno tentato di costringere la vittima, picchiandolo e minacciandolo di morte, a sospendere la procedura esecutiva azionata nei confronti di Vincenzo Rivetti, riguardante la propria abitazione che l’ingegnere aveva acquistato all’asta. Nel corso dell’aggressione l’ingegnere fu rapinato anche del cellulare. (Ren)