Sanità: Regione Campania, completato il processo di aggregazione dei laboratori di analisi

- Nel corso del 2017 e, soprattutto, nel 2018 dopo un lungo e travagliato percorso, anche in Campania è arrivato a compimento il processo di aggregazione dei laboratori di analisi, imposto dalla legge n. 296/2006 (Finanziaria dello Stato per il 2007). Il processo di aggregazione ha comportato la nascita di nuovi soggetti accreditati (l’Aggregazione o “Hub”) nei quali si sono dovuti consorziare i Laboratori di Analisi che non raggiungevano una soglia minima di attività annua e che diventavano meri punti di prelievo (detti “Spoke”). Potevano consorziarsi anche Laboratori di Analisi di maggiori dimensioni, nonché Laboratori siti in Asl diverse. Il processo di aggregazione si è sviluppato soprattutto tra la fine del 2017 e l’inizio del 2018. (segue) (Ren)