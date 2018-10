Sanità: Regione Campania, completato il processo di aggregazione dei laboratori di analisi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A fronte di alcune presunte anomalie verificatesi, la Regione Campania ha sottolineato quanto segue: nel corso del 2018 si è accertato che dal 1° gennaio 2018 alcuni importanti laboratori di analisi ubicati nella Asl Napoli 1 Centro hanno iniziato a fatturare alla Asl di Salerno, sede della loro Aggregazione (Hub). Ne consegue che le analisi effettuate sui campioni organici prelevati a Napoli in questi Laboratori e, quindi, le prestazioni rese a cittadini per lo più napoletani, sono state fatturate nel 2018 alla Aswl di Salerno, consumandone il budget a scapito dei cittadini di Salerno e provincia: un solo noto centro privato, pur svolgendo la propria attività nella città di Napoli con 4 sedi operative, ha fatturato alla Asl di Salerno nel periodo gennaio – luglio 2018 oltre 2,1 milioni euro. L’adozione del decreto del Commissario, interviene, tra l’altro, proprio a riequilibrare i budget assegnati alle diverse ASL, tenendo conto degli spostamenti di fatturato dei Laboratori di Analisi intervenuti soprattutto dall’inizio del 2018. Pertanto, non aumenta il tetto di spesa in favore dei cittadini di una provincia a danno di quelli di un’altra provincia, ma si limita a riequilibrare le risorse finanziarie attribuite alle diverse Asl, tenendo conto del maggior onere che devono sopportare per le prestazioni che prima venivano addebitate alla Asl in cui avvengono i prelievi di sangue, urine, ecc. ed in cui ritornano i referti per essere consegnati agli utenti. (segue) (Ren)