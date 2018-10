Sanità: Regione Campania, completato il processo di aggregazione dei laboratori di analisi (3)

- Per ovviare alle criticità, nonché per migliorare l’appropriatezza dell’assistenza sanitaria e contrastare i comportamenti opportunistici, la Regione Campania si sta muovendo su due fronti: nell’immediato, con le direttive impartite ai Direttori Generali delle Asl tra fine agosto e inizio settembre, ha dato impulso ai controlli sulla regolarità delle prestazioni erogate dai centri privati, anche attraverso l’informatizzazione e la verifica delle attività in tempo reale (progressi che, ad esempio, hanno consentito di risparmiare già nel 2017 circa 4 milioni di euro nel settore della dialisi ambulatoriale); è, poi, in avanzata fase di definizione il passaggio dall’inizio del prossimo anno ad un sistema di budget da assegnare alle ASL per residenza dell’assistito, invece che per localizzazione della struttura privata; si tratta, quindi, di passare ad una più efficace programmazione della domanda di assistenza sanitaria, in base alle caratteristiche epidemiologiche della popolazione e coinvolgendo direttamente anche i medici di base. Infine, va evidenziato che, mentre i budget assegnati alle strutture private non possono essere aumentati rispetto al livello del 2011 (- 2%), come imposto dalla normativa nazionale sulla Spending Review (Decreto Legge 95/2012), gli ambulatori delle aziende sanitarie pubbliche e degli ospedali pubblici ed equiparati possono assicurare l’assistenza specialistica ambulatoriale senza interruzioni. (Ren)