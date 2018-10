Campania: Muscarà (M5s), con rogo Marcianise concentrazione diossina 160 volte oltre soglia (2)

- "Sosteniamo con forza la strategia dei Medici per l'ambiente – ha sottolineato Muscarà - che hanno inoltrato esposti presso tutte le Procure che hanno competenza nelle aree interessate dai roghi, denunciando l'inadeguatezza delle misure di prevenzione adottate fino ad oggi e invocando l'aggravante di danno di salute pubblica al reato di disastro ambientale. Le sostanze inquinanti liberate nell'aria a seguito di roghi di questo tipo, come confermato dal presidente dell'associazione Gaetano Rivezzi, comportano conseguenze inevitabili per la salute dei bambini e delle donne in stato di gravidanza. Nello stesso tempo, come invochiamo da tempo, è necessario aggiornare al più presto il sistema delle autorizzazioni che vengono rilasciate alle aziende che si occupano di stoccaggio e smaltimento di rifiuti, fissando soglie rigide sui quantitativi di materiale da lavorare, così da risalire anche alla reale quantità di rifiuto depositato. Il ripetersi di casi come quelli di Marcianise, Caivano e San Vitaliano confermano, purtroppo, quanto poco sia stato fatto negli ultimi anni in tema di prevenzione e quanto inefficaci si siano rivelate le attività di controllo da parte della Regione". (Ren)