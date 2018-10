Terra dei fuochi: Pedicini (M5s), capire responsabilità roghi e fermare disastro ambientale

- Una nuova interrogazione alla Commissione europea sul fenomeno dei roghi tossici nella Terra dei Fuochi in Campania è stata presentata ieri dall'eurodeputato del M5s Piernicola Pedicini alla luce dell'incendio avvenuto lo scorso 26 ottobre a Marcianise nel capannone di una società che gestisce un impianto di smaltimento di rifiuti pericolosi. "Un impianto – ha scritto Pedicini - sotto sequestro perché dichiarato fuorilegge sia dal sindaco che dalla magistratura. Per giorni i fumi nocivi hanno investito i cittadini tanto da spingere l'Azienda Sanitaria locale a delimitare una zona rossa, circoscritta all'area in cui insiste il capannone incendiato. L'azienda proprietaria avrebbe dovuto rimuovere quanto prima i rifiuti presenti, ma il procedimento non è stato concluso nei tempi previsti e, dalle dichiarazioni del primo cittadino di Marcianise, parrebbe che le responsabilità della rimozione dei rifiuti sia da attribuirsi anche all'ente Regione Campania". (segue) (Ren)