Sant'Antimo: consiglieri centrodestra, su sicurezza scuole rassicurazioni generiche

- "Ieri, dopo i gravi fatti della scuola Leopardi (e non solo), un episodio che ha messo a nudo una palese insufficienza dell'attività di manutenzione delle scuole santantimesi, ci saremmo aspettati che il sindaco Russo si prodigasse in una dettagliata informativa sugli interventi effettuati o in via di esecuzione sugli immobili scolastici, lampioni e alberi inclusi. Se non altro perché tra le voci del bilancio bocciate dai Revisori dei Conti ci sono anche quelle relative alla manutenzione e sicurezza degli edifici scolastici". Lo hanno affermato i consiglieri comunali di opposizione di centrodestra di Sant'Antimo, Ivana Tarantino e Giuseppe Guarino. "Invece - hanno reso noto gli esponenti di centrodestra - giusto qualche generica rassicurazione di circostanza fornita oggi ai giustamente preoccupati genitori dei bambini iscritti all'istituto". "I quali, con tutta probabilità - ha concluso la consigliera Tarantino – saranno costretti a dover attendere la prossima seduta di Consiglio comunale allorché il primo cittadino sarà chiamato a rispondere, speriamo in maniera più esaustiva e completa di quanto non faccia solitamente su Facebook, ad una mia interrogazione iscritta al primo punto dell'ordine del giorno". (Ren)