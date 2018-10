Acerra (Na): al Castello dei Conti il festival internazionale di chitarra classica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Torna da domani, all'interno dei locali ristrutturati del Castello dei Conti di Acerra, in provincia di Napoli, il festival internazionale di chitarra classica "Acerra Guitar Meetings", direttore artistico Prof. Eugenio Silva, organizzato dall'Associazione Culturale "Guitar Meetings" in collaborazione con la Civica Scuola di Musica "Raimondo Sorrentino" di Acerra. Il Festival, che si svolge da 10 anni, è nato nel 2008 come un momento di incontro di poche ore mirato a coinvolgere e stimolare i giovani studenti di chitarra classica della città frequentanti la Civica Scuola di Musica, ed è in pochi anni diventato un punto di riferimento assoluto nel panorama degli eventi chitarristici nazionali ed internazionali: oggi "Acerra Guitar Meetings" è uno dei festival internazionali di chitarra classica più grandi e strutturati in Italia attirando ogni anno decine di giovani studenti, musicisti, appassionati e professionisti del settore di diverse nazionalità. (segue) (Ren)