Napoli: mercoledì VI edizione del Premio "Quaderni Ibero Americani" (2)

- Il pluridecorato scrittore galego Alfredo Conde, presidente della giuria del Premio, dà un'anticipazione del suo ultimo libro: "Tutti i viaggi sono di andata e ritorno, il fatto che vari re spagnoli siano stati re di Napoli ha reso possibile che gli spagnoli siano un po' italiani e i napoletani un po' spagnoli. Credo che questa coabitazione sia fertile o almeno utile per l'arricchimento reciproco". "Sto scrivendo la storia di uno studente di medicina galego, prigioniero dell'esercito di Napoleone in quello che si chiamò il Battaglione Letterario, formato da universitari – ha spiegato Conde - Il ragazzo conosce Larrey, medico dell'imperatore francese e grande innovatore della medicina di campagna dal quale impara molte cose. Quando riesce a tornare a casa ottiene che gli convalidino queste conoscenze, e poi il racconto va dove deve andare, perché scrivo quello che io voglio e non quello che chiedono i personaggi, che se si ribellano, e a volte lo fanno, mi libero di loro e li metto al loro posto”. (Ren)