Rifiuti: Muscarà (M5S), piano di De Luca bocciato dal ministro Costa

- "Sono anni che il Movimento 5 Stelle si batte per mettere la parola fine alla grande impiantistica, per soppiantarla con la creazione di impianti di compostaggio di prossimità nelle città, riducendo così al minimo i viaggi dei rifiuti. Una direzione esattamente opposta a quella imboccata dalla Regione Campania e dal piano rifiuti varato dal governatore De Luca. Nel recente testo sulla Legge di Semplificazione, di recente impugnata dal nostro Governo, il governatore prevedeva addirittura il ricorso all'apertura di siti di stoccaggio disseminati a pioggia sull'intero territorio regionale, con l'obiettivo di tamponare il ritorno a una nuova annunciata emergenza. Una crisi figlia di una gestione regionale incapace di investire nel ciclo ottimale dei rifiuti, con fondi dirottati dalla gestione ordinaria dei rifiuti urbani e dalle bonifiche, per finanziare l'operazione ecoballe rimasta al palo e rivelatasi null'altro che uno spot elettorale per De Luca e Renzi a favore di obiettivi e telecamere. Le dichiarazioni del ministro Costa, che ha di fatto bocciato il piano regionale 2016, danno oggi nuova linfa alle nostre battaglie in Consiglio regionale". E' quanto ha dichiarato la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle e componente della Commissione Ambiente Maria Muscarà. (segue) (Ren)