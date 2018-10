Sant'Anastasia (Na): ieri primo di cinque incontri sulla disabilità

- Dal 29 ottobre per 5 lunedì, dalle ore 17 alle ore 18, sono previsti incontri informativi e di confronto riguardanti i diritti, servizi e agevolazioni Per ciechi e ipovedenti. Nella prima delle giornate previste si è collegato in diretta telefonica Vincenzo Zoccano, Sottosegretario con delega ministeriale alla Famiglia e Disabilità. "Promuoveremo - ha dichiarato Sottosegretario Zoccano -, insieme al presidente del Consiglio Conte, il Codice Unico della disabilità". Ha continuato il Sottosegretario - "in passato si sono fatte delle politiche a compartimenti stagni causando incertezza giuridica e disomogeneità dei trattamenti". L'onorevole Zoccano afferma che si procederà con la convocazione dell'Osservatorio Nazionale Disabilità per meglio comprendere i numeri effettivi e la condizione dei disabili nel nostro Paese in modo che siano ben distribuite le risorse ed affinché vengano fatte le leggi su misura dei cittadini e non viceversa. Inoltre, il Sottosegretario ha sottolineato l'attenzione che, il Movimento 5 Stelle, ha sempre avuto verso le esigenze dei cittadini e, per tale ragione, partirà un tour che si chiamerà "Il Governo ascolta", dove, appunto, i rappresentanti del Governo faranno visita alle Associazioni territoriali, nonché alle singole Regioni, per raccogliere le diverse istanze.(Ren)