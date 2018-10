Mercogliano (Av): alla Clinica Montevergine tecnologia utilizzata in soli 65 ospedali (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Apparecchiature ultramoderne, comprovata esperienza, tecniche salvavita e costante collaborazione con altre strutture ospedaliera italiane - ha spiegato il Dott. Francesco Solimene, responsabile del reparto -. Sono queste la caratteristiche che rendono l'unità operativa di Elettrofisiologia un centro di eccellenza nel trattamento delle aritmie cardiache". "Da diversi anni, infatti, l'unità che ho la fortuna di dirigere si è posizionata come uno dei pochi centri di riferimento al Sud per l'estrazione degli elettrocateteri con tecnica meccanica e soprattutto laser, oltre che per le tecnologie più sofisticate nel mappaggio tridimensionale e nell'ablazione transcatetere. Una metodologia di lavoro la cui qualità viene riconosciuta anche dalla stessa comunità scientifica nazionale che, molto spesso, ho il piacere di ospitare per corsi di formazione sulle tecniche chirurgiche utilizzate qui ad Avellino o, semplicemente, per condividere esperienze e informazioni con il medico che ha seguito un paziente prima dell'ingresso in sala operatoria. Un programma di collaborazione che – ha concluso Solimene - conferma come la Clinica Montevergine sia un punto di riferimento in ambito cardiologico non solo della sanità campana, ma anche di quella nazionale". (Ren)